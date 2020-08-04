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İskenderun’da yaz yağmuru hayatı olumsuz etkiledi Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah erken saatlerde bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun’da yaz yağmuru hayatı olumsuz etkiledi Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah erken saatlerde bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hatay’ın İskenderun ve Belen ilçelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli sağanak, İskenderun’un bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. İskenderunAdana yolunun bir bölümü yağmur nedeniyle su altında kalırken, sanayi sitesinde ve Dumlupınar Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Alt yapı yetersizliği olan bölgelerde su taşkınları yaşanırken bayram sonrası heyecanla iş yerlerini açtıklarını belirten esnaf, her yağmurda aynı çileyi çektiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.
Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ortaya çıkan gök kuşağı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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