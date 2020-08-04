İskenderun'da yaz yağmuru



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde sıcak hava etkili olurken, aniden başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

İskenderun ve Belen ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Sanayi Sitesi ile Dumlupınar Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İskenderunAdana yolunun bir bölümü de yağmur sularıyla doldu. Bayram sonrası iş yerlerini açan esnaf, sağanağa şaşırdıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-08-04 11:40:29



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