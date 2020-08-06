Motosikletler birbirlerine çarptı: 3 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüleri çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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