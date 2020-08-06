Hatay'da çıkan yangında 30 ton saman balyası kül oldu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi'nde depoda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yardımıyla yangın söndürüldü.

Yangında 30 ton saman balyası yanarak kül oldu.

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