600 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları, kurtlanan ve mantar hastalığına yakalan tarihi çınar ağacını yaşatmak için adeta seferber oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan, kurtlanan ve mantar hastalığına yakalanan 600 yıllık çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının yoğun çabaları sonucu tedavi edilerek kurtarıldı.

Değirmen Çarşı Meydanı'nda asırlardır ayakta duran ve gölgesi ile vatandaşları serinleten çınar ağacının gövdesi kurtlandı ve mantar hastalığına yakalandı. İlçenin ortak mirası olan tarihi çınar ağacının hastalandığı bilgisini alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, anıt ağacı kurtarıp yaşatmak için Türkiye'nin en iyi uzmanlarını görevlendirdi. Çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren uzmanlar, ağaçtaki kurtları temizledi, alınan tedbirlerle de mantar hastalığı da ortadan kaldırdı.

İlçenin ortak mirası tarihi çınar ağacının kurtulması ile vatandaşlar sevindi ve rahat bir nefes aldı.

İlçe sakinlerinden Mehmet Dönmez, çınar ağacının tedavisinin insana, doğaya ve tarihe gösterilen saygı açısından farkındalık oluşturacak örnek bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Çınar ağacımız artık yaşayacak ve gelecek kuşaklar da ataları gibi şenliklerini, festivallerini onun gölgesinde yapacak" dedi.

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