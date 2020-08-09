Serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa, boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa, boğuldu

DHA

Serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa, boğuldu


Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde rüzgarlı havada denize giren Musap Dağcı (9), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Musap Dağcı, aşırı rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. Druumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler, Dağcı'yı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri dağlık alana giremedikleri için Sahil Güvenlik botu Dağcı'yı Çevlik Limanı'na götürdü. Çevlik Limanı'nda ilk müdahalesinin yapılanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Tuğba Dağcı, oğlunun ölüm haberini alınca bayınlık geçirdi. Dağcı cenazesinin Yayladağı ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN
2020-08-09 17:10:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Hatay’da Aktaş, şehit polis memuru Anıl Kemal Kurtul’un ailesini de ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Hatay’da Aktaş, ...
İskenderun´da cenazeler karıştı, aileler tartıştı
YEREL HABERLER İskenderun´da cenazeler karıştı, aileler tartıştı
600 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları, kurtlanan ve mantar hastalığına yakalan tarihi çınar ağacını yaşatmak için adeta seferber oldu
YEREL HABERLER 600 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi Çevre ...
İskenderun'da cenazeler karıştı Mehmet Şahin’in naaşının aynı gün vefat eden Abdulkadir Cuma Burka’nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER İskenderun'da cenazeler karıştı Mehmet Şahin’in ...
AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu'nun korona virüs ...
İskenderun'da şüpheli şahısların üzerinde 3 kilo 800 gram uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun'da şüpheli şahısların üzerinde 3 kilo 800 ...
Hatay bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu
YEREL HABERLER Hatay bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu
Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve itfaiye seferber oldu Sıkışan el salça makinası kesilerek çıkartıldı
YEREL HABERLER Eli salça makinasına sıkışan genç için doktorlar ve ...
Şehit kardeşi, özel harekat polisleri eşliğinde gelinlikle evinden çıkarıldı Şehit kız kardeşin düğün konvoyuna ablasının isminin yer aldığı zırhlı araç katıldı
YEREL HABERLER Şehit kardeşi, özel harekat polisleri eşliğinde ...
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken çocuğa çarptı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken çocuğa çarptı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 11 yaşındaki Esma’ya çarptı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 11 yaşındaki Esma’ya ...
Kalbe iyi gelen ekip İskenderun Gelişim Hastanesi, hastaları şehir dışında tedavi olma zahmetine sokmadan tüm kalp ve damar hastalıkları, kalp kapak ameliyatları, bypass ameliyatları ve aort cerrahi işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Kalbe iyi gelen ekip İskenderun Gelişim Hastanesi, ...
Hatay'da 'gri liste'de aranan terörist yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 'gri liste'de aranan terörist yakalandı
Hatay’da, gri kategoride aranan terörist yakalandı Hatay’da El Kaide terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da, gri kategoride aranan terörist ...
Babasına yemek götürmek isterken, kullandığı traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Babasına yemek götürmek isterken, kullandığı ...
Hatayspor’da Kubilay Sönmez ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Hatayspor’da Kubilay Sönmez ile yollar ayrıldı
İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu
YEREL HABERLER İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X