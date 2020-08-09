Hatay’da bir evin odunluğu yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Hassa ilçesine bir müstakil evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerine söndürüldü.

Yangın, Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesinde bulunan müstakil evin odunluğunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ev sahipleri odunluktan alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.