Samandağ'da sazlık yangını

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Meydan Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

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