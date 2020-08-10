Servis ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı: 3 yaralı

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Hüseyin BOZOK/SamandağHATAY, (DHA)HATAY'da Samandağ-Antakya karayolu üzerinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile ekmek dağıtım aracı çapıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Samandağ-Antakya karayolu Uzunbağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki diyaliz hastalarını taşıyan servis aracıyla ekmek dağıtım aracı çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastane´sine kaldırıldı. Kazanın etkisiyle yola savrulan ekmekler nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Hüseyin BOZOK

2020-08-10 12:48:39



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