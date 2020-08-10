Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Ömer Çağın Avcı, 15 ilçenin yükünün üzerlerinde olduğunu ve kapasitelerinin çok üstünde bir yük taşıdıklarını dile getirdi Avcı: “Bu görüntüler dolayısıyla üzülen insanlarımızdan özür diliyorum”

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Amiri Ömer Çağın Avcı, sosyal medyada barınaktaki hayvanlara şiddet uygulandığı ve öldürüldüğüne ilişkin yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Avcı, bu tarz görüntülerle gündeme gelmek istemediklerini ama bu görüntülerin kendilerinin de hoşuna giden görüntüler olmadığını ve bu görüntüler dolayısıyla üzülen herkesten özür diledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Amiri Ömer Çağın Avcı yaptığı açıklamada, “Biz burada barınak müdürlüğünü 1 yıldan beri devir aldığımızdan bu yana yapmış olduğumuz değişiklikler, sahanın güzelleşmesi, hayvanların bakımlarının artması, sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmamız, Hatay’ın 15 ilçesine hizmet veren bir yer olduğumuzdan dolayı sivil toplum örgütleri ile ortak çalışarak biz burada pandemi süresinde de mama desteği vererek 6 binden fazla olan sokak hayvanlarımızı besleme imkanı sunduk. Hatay’ın 15 ilçesinde hizmet verdiğimizden dolayı, ister istemez üzerimizde çok ağır bir yük var. Diğer ilçe belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde maalesef sokak hayvanları bizim verdiğimiz hizmete dayanarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Diğer ilçe belediyelerin duyarsızlığı maalesef bizim sokak hayvanlar konusunda omuzlarımızdaki yükü arttırıyor. Doğal olarak zaman zaman bizim de istemediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor” dedi.

Barınağa yaralı, güçten düşmüş hayvanları getirdiklerini, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yaparak doğaya saldıklarını belirten Avcı, “Bir hayvansever ve barınak gönüllüsü olarak gecelere kadar telefonları açıyoruz ve öncelikli olarak yaralı, güçten düşmüş hayvanları barınağımıza getiriyoruz. Sağlıklı hayvanları kolay kolay barınağımıza getirmiyoruz. Sadece saldırganlık gösterenleri alıp burada rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yaparak tekrardan doğaya salıyoruz. Doğaya saldığımız için de bize kızıyorlar ama 5193 sayılı yasanın altıncı maddesinde ‘alındığı yere bırakılır’ diye ibare var, bu bizim en büyük destekçimiz. İnsanlar sokaktaki hayvanları sokakta görmek istemiyor ama maalesef doğada bırakmadığımızdan dolayı mecburen sokaklara iniyorlar” dedi.

Avcı, kapasitelerinin aşıldığından dolayı istenmeyen görüntülerin çıktığını söyleyerek “İster istemez bazı dönemlerde kapasitemizi aştığımızdan dolayı, istenmeyen görüntüler oluşuyor. Burada barınak çalışanlarının ve diğer belediyelerimizin üst yöneticilerinin hiçbir şekilde ihmali yoktur. Bu bizim istemediğimiz olaylar. Bu görüntülerle gündeme gelmek istemiyorduk ama bu görüntüler bizim de hoşumuza giden görüntüler değil. Bu görüntüler dolayısı ile üzülen insanlarımızdan özür diliyorum. Ben de gördüğüm zaman üzüldüm. Bize yakışan bir hareket değil” dedi.

Yetkililere seslenen Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Amiri Ömer Çağın Avcı, Hatay’ın 14 ilçesine barınaklar ve doğal yaşam alanlarının yapılması gerektiğini her şeyin sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağının üzerine yıkılmaması gerektiğini ifade etti.

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