Hatayspor’da Ömer Erdoğan dönemi Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme yapıldı

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Süper Ligi’n yeni ekibi Hatay spor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'un, kamp yaptığı Erzurum’da düzenlenen imza törenine kulüp Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı ve Sportif Direktörü Fatih Kavlak katıldı.

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