Samandağ’da korona virüs denetimi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde korona virüs denetimlerinin artacağını açıklaması üzerine Samandağ protokolü kent genelinde denetime çıktı.

Samandağ’da denetimlere Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık ve İlçe jandarma komutanı Ömer kartaler katıldı.

Denetimlerde esnafı ziyaret eden Kaymakam Kütük ve beraberindeki heyet vatandaşları maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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