Hatay'da içtiği sudan zehirlenen 150 koyun telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da içtiği sudan zehirlenen 150 koyun telef oldu

İHA

Hatay'da içtiği sudan zehirlenen 150 koyun telef oldu

Hatay'da merada otlayan 150 koyun, içtiği su sonrası zehirlenerek telef oldu.
Hatay’ın Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi'nde besicilik yapan Osman Sayar, koyunlarını otlatmak üzere meraya götürdü. Koyunların burada bulunan su birikintisinden içtikten sonra fenalaşarak can çekiştiğini gören Sayar, koyunların sudan zehirlendiğini fark etti. Merada otlayan 150 koyun orada telef oldu. Besici Sayar, koyunların içtiği suya tarım gübresi karıştığını iddia etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı
SMA hastası Deniz, tedavi için yardım bekliyor Anne Zeynep Elmas, gen tedavisi olması gereken oğlu Deniz'in ABD'deki tedavisi için 2,4 milyon dolar gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER SMA hastası Deniz, tedavi için yardım bekliyor Anne ...
Kırıkhan’da 18 besiciye damızlık koç dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırıkhan’da 18 besiciye damızlık koç dağıtıldı
Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı 7 yıldır çalıştığı minibüsünü gelin arabası yaptı
YEREL HABERLER Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı 7 yıldır ...
Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
Samandağ’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Samandağ’da korona virüs denetimi
Payas'ta kaymakam, başkan ve emniyet müdürü nezaretinde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Payas'ta kaymakam, başkan ve emniyet müdürü ...
Hatayspor’da Ömer Erdoğan dönemi Yeni teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme yapıldı
YEREL HABERLER Hatayspor’da Ömer Erdoğan dönemi Yeni teknik direktör ...
Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı “trüf” mantarını buldular Çiçek toprağı için kazdı, kilosu 3 bin euroya satılan mantar çıktı 'Amanoslar'da trüf mantarı var mı-yok mu' tartışmalarına da son noktayı koydu
YEREL HABERLER Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı “trüf” mantarını ...
Polisin yakaladığı FETÖ'cü eski uzman çavuş tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin yakaladığı FETÖ'cü eski uzman çavuş ...
Kırıkhan'da çalıntı klima operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkhan'da çalıntı klima operasyonu: 9 gözaltı
Hayvan barınağında işkence iddialarına yalanlama Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Ömer Çağın Avcı, 15 ilçenin yükünün üzerlerinde olduğunu ve kapasitelerinin çok üstünde bir yük taşıdıklarını dile getirdi Avcı: “Bu görüntüler dolayısıyla üzülen insanlarımızdan özür diliyorum”
YEREL HABERLER Hayvan barınağında işkence iddialarına ...
Karakol Komutanı Başçavuş Kaya'nın naaşı memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Karakol Komutanı Başçavuş Kaya'nın naaşı memleketine ...
Arı kovanı yüklü kamyon ineğe çarptı
YEREL HABERLER Arı kovanı yüklü kamyon ineğe çarptı
Servis ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Servis ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı: 3 yaralı
Samandağ'da polis, gece gündüz ‘maske-mesafe’ denetimi yaptı
YEREL HABERLER Samandağ'da polis, gece gündüz ‘maske-mesafe’ ...
Karakol komutanı başçavuş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karakol komutanı başçavuş Kaya, tedavi gördüğü ...
Samandağ'da Kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da Kaza: 3 yaralı
Samandağ'da sazlık yangını
YEREL HABERLER Samandağ'da sazlık yangını
Hatay’da zeytinlik alanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Hatay’da zeytinlik alanda korkutan yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X