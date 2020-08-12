Hatay'da içtiği sudan zehirlenen 150 koyun telef oldu

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Hatay'da merada otlayan 150 koyun, içtiği su sonrası zehirlenerek telef oldu.

Hatay’ın Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi'nde besicilik yapan Osman Sayar, koyunlarını otlatmak üzere meraya götürdü. Koyunların burada bulunan su birikintisinden içtikten sonra fenalaşarak can çekiştiğini gören Sayar, koyunların sudan zehirlendiğini fark etti. Merada otlayan 150 koyun orada telef oldu. Besici Sayar, koyunların içtiği suya tarım gübresi karıştığını iddia etti.

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