Amanoslarda geniş kapsamlı terör operasyonu Bölgedeki köylüler askere başarı için dua etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Amanos Dağları bölgesinde terör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede nöbeti sürüyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca Yıldırım5 Amanoslar Operasyonu’nun başlatılmasıyla bölgede hareketlilik başladı.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları zirvelerinde bulunan Kaledibi Yaylası bölgesinde operasyonun başlamasıyla askeri hareketlilik yaşanıyor. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede nöbeti sürerken bazı köylülerde askerlere dua ediyor.

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