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Hamilelere korona virüs uyarısı Hastalığı gebelerin yüzde 86’sının hafif, yüzde 9,3’ünün ağır, yüzde 4,7’sinin de kritik olarak geçirdiği bildirildi

İHA

Hamilelere korona virüs uyarısı Hastalığı gebelerin yüzde 86’sının hafif, yüzde 9,3’ünün ağır, yüzde 4,7’sinin de kritik olarak geçirdiği bildirildi

İskenderun Gelişim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Alpay, hamilelere korona virüs salgını sürecinde dikkat etmeleri gerekenler hakkında önerilerde bulundu.
Gebelerde Covid19 enfeksiyonu klinik belirtilerinden söz eden Op. Dr. Murat Alpay, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, myalji, yorgunluk gibi hafif semptomlardan pnömoni, akut respiratuar distress sendromu, böbrek yetmezliği, çoklu organ yetmezliği gibi ileri yoğun bakım ihtiyacı doğuran ağır semptomlar şeklinde klinik belirti verebilir. Gebe olanlarda, olmayanlara göre daha az oranda ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomları oluşmaktadır. Covid pozitif olan doğuma gelen gebelerin yaklaşık yüzde 87,9’si asemptomatik iken, yüzde 12.1’inde semptomatik olabilmektedir. Gebelikte maternal bağışıklık sisteminin bir miktar baskılı olması, solunum mukozasında ödem, diyafram elevasyonu, oksijen tüketimi fazla olması nedenli gebeler solunum yolu enfeksiyonlarına daha yatkındır, fakat elimizdeki güncel verilere bakıldığında gebelerde Covid19 enfeksiyonu normal popülasyonla karşılaştırıldığında klinik seyir açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Semptomatik vakalardaki gebelerin semptomlarının şiddeti gebe olmayanlarla benzerdir. Gebelerin yüzde 86’sı hafif, yüzde 9,3’ü ağır, yüzde 4,7’i kritik olarak hastalığı geçirmiştir” açıklamasında bulundu.

Riskli gebe grupları hangileridir?
Covid19 olan gebelerde düşük ve erken gebelik kaybı riski hakkında da bilgiler veren Op. Dr. Murat Alpay, “Hastalığın çok yeni olması ve konuyla ilgili literatürün kısıtlı olması nedeniyle veriler yetersiz olmakla birlikte, Covid 19’lu gebelerde düşük ya da erken gebelik kaybının arttığına dair herhangi bir bulgu yoktur. Diyabet ya da hipertansiyon gibi eşlik eden medikal hastalığı olanlar, konjenital ya da edinsel kardiyak hastalık öyküsü olanlar, kanser hastaları, kistik fibrozis ya da ileri evre astım gibi ciddi solunum yolu hastalığı olanlar, kronik karaciğer ya da böbrek hastalığı olanlar, immunsupresif ilaç kullananlar ve orak hücre anemi gibi doğumsal metabolik hastalık öyküsü olanlar, özellikle risk altında olan gebe gruplarıdır” dedi.

“Sosyal mesafeye dikkat!”
Salgın sürecinde en önemli hususun, sosyal mesafeyi korumak olduğunu ifade eden Op. Dr. Murat Alpay, “Korona virüs salgınına karşı anne adayları, gerekli önlemleri alarak, hamilelik sürecini rahat geçirebilir. Sosyal mesafeyi korumak, maske kullanmak ve hijyene dikkat etmek önceliğimiz olmalıdır. Anne adayları mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan ve temastan kaçınmalıdır. Ayrıca sağlıklı beslenmeyi ve düzenli kontrolleri de ihmal etmemelidir” dedi.

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