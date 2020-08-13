Hatay’da Glock marka tabanca ele geçirildi

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Hatay’da gece bekçileri tarafından bir şahıs üzerinde yapılan aramada Glock marka tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Emek Mahallesi 544. Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri park halinde araç içerisinde bulunan H.S. isimli sahsın üst aramasında Glock marka tabanca ele geçirildiğini belirtildi.

H.S isimli şahıs, bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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