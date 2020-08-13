Samandağ'da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, S.D. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evin teras ve içinde yapılan aramada 22 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet gazete içinde 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucunun sahibi S.D. gözaltına alındı.

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