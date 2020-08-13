Hatay’da çalışanlarında korona virüs tespit edilen zincir mağaza kapatıldı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki bir zincir mağazanın 2 çalışanında korona virüs tespit edilmesinin ardından mağaza geçici olarak kapatıldı.

Zincir giyim mağazasının Kırıkhan şubesinde çalışan 2 personelde korona virüs tespit edilmesi üzerine geçici olarak kapatıldı. Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mağaza boşaltıldıktan sonra içeride dezenfekte çalışması başlattı. Mağazada çalışan elemanlar ise sağlık kontrolünden geçirildi.

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