Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da bir eve yapılan operasyonda kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında bir eve yapılan operasyonda 6,65 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan T.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

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