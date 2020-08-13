Hatay'da, zeytin bahçesinde yangın

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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Toygarlı Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, zeytin bahçesinde duman yükseldiğini gören bahçe sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir itfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangının ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanan yangında 30 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-08-13 21:41:14



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