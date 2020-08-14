Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik sahilinde ölü yunus balığı karaya vurdu.
Samandağ sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fark edince şaşkınlık yaşadı.
Nedeni bilinmeyen şekilde ölen Yunus balığı, ekiplerin çalışması ile sahilde gömüldü.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.