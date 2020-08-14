Hatayspor'dan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Covid19 testleri pozitif çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe futbolcuları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, son yapılan testlerde pozitif vakalara rastlayan Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "COVİD19 testleri pozitif çıkan Galatasaray futbolcularına ve Fenerbahçe futbolcusu ile teknik ekip üyesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.