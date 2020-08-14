Hatay’da araç yangını Hatay’da bir araç cayır cayır yandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir araç sebebi bilinmeyen bir nedenle yandı.

Antakya ilçesi Gündüz Caddesi’nde seyir halinde olan Süleyman B. yönetimindeki 31 F 3810 plakalı araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev almaya başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü hemen aracından inerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada araçta başlayan yangın giderek büyümeye devam ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen araca müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin büyük çabasıyla söndürülen araç söndürüldü. Hurdaya dönen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bu arada aksayan trafik aracın kaldırılması ile yeniden açıldı.

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