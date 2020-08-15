Hatay’da zirai alanda çıkan yangın korkuttu

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Hatay’da zirai alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi’nde bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 5 teknik personel ve 30 işçi ile müdahale edildi. Yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

2 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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