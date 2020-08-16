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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni boşalan kamyonet park halindeki otomobile çarptı

İHA

Hatay'da, freni boşalan bir kamyonet park halindeki bir otomobile ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyonet park halindeki otomobile çarptı

Hatay’da, freni boşalan bir kamyonet park halindeki bir otomobile ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kaza, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anda freni boşalan 31 HP 762 plakalı kamyonetin sürücüsü aracını durduramadı. Kamyonet, önce park halindeki otomobile ardından da yol kenarında bulunan ve üzerinde trafik levhaları yer alan aydınlatma direğine çarptı. Park halindeki otomobil ise çarpmanın şiddetiyle önünde duran bir başka araca çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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