Suriye sınır hattında orman yangını

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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır hattında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi çabala mahallesi, Dağardı mevkisindeki Suriye sınır hattında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 arazöz,1 su tankeri ile 10 yer işçisi yangına yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından yaklaşık 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

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