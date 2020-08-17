Hatay'daki orman yangınında, 4 hektarlık alan zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki orman yangınında, 4 hektarlık alan zarar gördü

DHA

Hatay'daki orman yangınında, 4 hektarlık alan zarar gördü


Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Çubukçu Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına 1 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye ekibiyle ise karadan müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının başladığı yangında, yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Hüseyin BOZOK
2020-08-17 18:47:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun’da silah kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER İskenderun’da silah kaçakçılarına operasyon
Amanos Dağları'ndaki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Amanos Dağları'ndaki yangın söndürüldü
İskenderun’da 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun’da 63 adet kaçak cep telefonu ele ...
Suriye sınır hattında orman yangını
YEREL HABERLER Suriye sınır hattında orman yangını
Hatay’da orman yangını Samandağ’da çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Hatay’da orman yangını Samandağ’da çıkan orman ...
Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor
YEREL HABERLER Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor
Payas'ta pazarlarda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Payas'ta pazarlarda korona virüs denetimi
Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde “Meryem Ana Yortusu” ayin töreniyle kutlandı
YEREL HABERLER Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı ...
Freni boşalan kamyonet park halindeki otomobile çarptı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonet park halindeki otomobile ...
Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
Hatay'da orman yangını
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangını
Hatay’da zirai alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Hatay’da zirai alanda çıkan yangın korkuttu
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Hatay’da demir dolandırıcılığı şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da demir dolandırıcılığı şüphelisi 6 kişi ...
Pablo Santos, Hatayspor yolunda
YEREL HABERLER Pablo Santos, Hatayspor yolunda
Hatayspor, Ömer Alıcı ve Alican Özfesli ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Hatayspor, Ömer Alıcı ve Alican Özfesli ile yollarını ...
Hatayspor’da Furkan Şeker ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Hatayspor’da Furkan Şeker ile yollar ayrıldı
Hayvanseverler, Hatay'da 20 hayvanın öldüğü barınağa verilen cezayı az buldu
YEREL HABERLER Hayvanseverler, Hatay'da 20 hayvanın öldüğü barınağa ...
Göç sırasında yaralanan leylek tedavi altına alındı Kanadından yaralanan leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Göç sırasında yaralanan leylek tedavi altına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X