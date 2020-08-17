İskenderun’da 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde 63 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun KOM Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 56 adet akıllı, 7 adet tuşlu olmak üzere toplam 63 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.E. hakkında yasal işlem yapıldı.

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