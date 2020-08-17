İskenderun’da silah kaçakçılarına operasyon

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.Ç. ve M. G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları motosiklette yapılan aramada 1 adet Sıgsauer marka tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet dürbün ve yaklaşık 7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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