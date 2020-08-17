Riberio Hatayspor'da

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, Ruben Ribeiro ile resmi sözleşme imzaladı.

Hatayspor daha önce prensipte anlaştığı Portekizli futbolcu ile anlaştı. Portekiz ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Ribeiro 33 yaşında, forvet arkası ve kanatlarda görev yapıyor. Gerçekleşen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı ve Sportif Direktör Fatih Kavlak katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente FC takımında forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla iki yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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