Gastronomi Evi’nden ‘kadına şiddete hayır’ farkındalığı

Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Unesco Hatay Gastronomi Evi toplumsal farkındalık amacı ile ‘turuncu maskeler’ takarak ‘kadına şiddette hayır’ dedi.

Hatay Gastronomi Evi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, ‘Kadına Şiddete Hayır’ toplumsal farkındalık kampanyasına destek verdi.

Gastronomi Evi çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanlığının gönderdiği “Turuncu Maskeler”i takarak farkındalık kampanyalarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hatay Gastronomi Evi personeli, son zamanlarda ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarına dur demek için turuncu maskeleri takarak ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ mesajı verdi.

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