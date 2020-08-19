Aracın motoruna uyuşturucu gizlemişler

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın motorunun içinden uyuşturucu çıktı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Arven ile yapılan aramada, aracın motor kısmında hava filtresinin içine gizlenmiş vaziyette 'uc’ diye tabir edilen daralı ağırlığı 186 Gr gelen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli M.A ve F.B gözaltına alındı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.