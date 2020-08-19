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NF hastası İhsan'ın hayalini Emniyet Müdürü Güneş gerçekleştirdi

DHA

NF hastası İhsan'ın hayalini Emniyet Müdürü Güneş gerçekleştirdi


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde 'nörofibromatozis' (NF) hastası İhsan Kıbrıs´ın (24) üç tekerlekli akülü motosiklet hayalini İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş gerçekleştirdi.
Daha önce yunus ekipleri ve polis otosuyla gezme isteği Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirilen NF hastası İhsan Kıbrıs´ın sosyal medya hesabında 'keşke benim de üç tekerlekli motorum olsaydı´ diye paylaşım yapması, hayırseverlerin dikkatini çekti. İhsan Kıbrıs´ın isteğini yerine getirmek için birçok kişi harekete geçerken, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Emniyet Müdürlüğü olarak bu hayali gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirtilen üç tekerlekli akülü motosiklet, ay-yıldızlı kırmızı-beyaz balon ve bayrakla süslendi. Emniyetin bahçesinde akülü motosikleti inceleyen Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, akülü aracı İhsan Kıbrıs´ın evine götürdü.
Üç tekerlekli akülü motosikleti karşısında gören Kıbrıs, büyük mutluluk yaşadı. İhsan Kıbrıs, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş´e teşekkür etti. Tüm mahalle sakinlerinin de duygusal anlar yaşadığı teslimat sırasında İhsan Kıbrıs, polisler ile birlikte mahallede tur attı.
Yaşanılanların hayal gibi geldiğini dile getiren Kıbrıs, çok mutlu olduğunu ifade ederek "Beni bu günlerimde mutlu edenleri de Allah mutlu etsin" dedi.
İhsan Kıbrıs´ın babası Kemal Kıbrıs ise bir babanın evladının sevincini görmesi dünyaya bedel olduğunu vurgulayarak, "Çok mutluyum. Bizlere bu sevinci yaşatan devletimize, emniyet müdürümüze ve polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-08-19 14:24:42

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