Dörtyol Kaymakamı Kayhan, Covid-19 denetiminde bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Kaymakam Ali Murat Kayhan, beraberinde Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Canbolat ile birlikte esnaf ve iş yerlerinde maske denetimleri yaptı.

Temmuz ayı kararnamesiyle Dörtyol Kaymakamı olarak atanan ve görevine başlayan Ali Murat Kayhan, beraberindeki heyet ile Çaylı Caddesi üzerinde esnafları ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Covid19 denetiminde bulundu.

Esnaf ve vatandaşları Covid19’a karşı uyaran Kaymakam Kayhan, iş yeri sahiplerine girişlerde vatandaşlara maske denetimi yapmalarını, ateş ölçümleri yapılmasını ve dezenfektan verilmesi tavsiyelerde bulundu.

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