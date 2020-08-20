Trafikte çıkan kavgada istirahatteki polis dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı İstirahatteki polisle galericiler kavga etti, polis galericileri vurdu

Hatay’da, hafif hasarlı trafik kazası sonrası galericilerin ‘yolu açın’ tepkisi üzerine çıkan tartışmada, istirahatteki polis memuru dehşet saçtı. Olayda 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.



Olay, merkez ilçe Antakya’nın Kavaslı Altgeçidi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bir polis memurunun karıştığı trafik kazasında, yol üzerinde işletmeleri bulunan galericiler, kazazedelere ‘yolu açın artık’ tepkisi gösterdi. Galericilerle kaza yapan polis memuru arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında sinirlenen polis memuru silahına davrandı. Önce yere birkaç el ateş eden polis memuru, iddiaya göre kurşunların sekmesi sonucu galerici M.Ş. ve M.Y.’yi vurdu. Karnından yaralanan M.Ş. ile ayağından yaralanan M.Y. olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralı M.Ş.’nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olay sonrası kaza yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi. İsmine ulaşılamayan polis memurunun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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