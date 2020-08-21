Vinçten üstüne demir düşen genç hayatını kaybetti

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Hatay'ın Payas ilçesinde vinçten üzerine demir düşen genç hayatını kaybetti.



Olay, Payas ilçesinde bulunan bir özel işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan getirilen demirleri taşıması için getirilen vinçten düşen demirler aşağıda bulunan çalışan Ali Akkar'ın (25) üstüne düştü. Ağır yaralanan gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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