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Samandağ’da sokak hayvanları ‘HAYDİ’ ile mutlu Samandağ’daki sokak hayvanlarına HAYDİ ihbarıyla mama verildi

İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri 'HAYDİ' ihbarı üzerine sokak hayvanlarına mama verdi.

Samandağ’da sokak hayvanları ‘HAYDİ’ ile mutlu Samandağ’daki sokak hayvanlarına HAYDİ ihbarıyla mama verildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri ‘HAYDİ’ ihbarı üzerine sokak hayvanlarına mama verdi.
Alınan bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen ihbarla kent merkezinde bulunan sokak hayvanlarına mama getirdi. Polis ekipleri kent merkezinin başlıca noktalarına ve sokak köpeklerinin bulundukları alanlara köpek mamaları bıraktı.
Kent merkezinde bulunan sokak hayvanlarının karınları HAYDİ uygulamasına gelen ihbar ile doydu.

Uygulama telefona indirilen programla kullanılıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından daha önce çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Kadın Destek Uygulaması (KADES) kurulmuş, ardından da sokak hayvanları için de HAYDİ uygulaması başlatılmıştı. Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri HAYDİ uygulamasıyla T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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