İş yeri önündeki pantolonun çalınma anı kamerada



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir giyim mağazasının vitrininde, asılı olan pantolonun çalınma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinin sahibi Cuma Soran, hırsıza tepki göstererek "Bize gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi verirdim" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Çay Mahallesi Ulucami Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Giyim mağazasının vitrini önünde askıya asılan pantolonun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Cumali Soran, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, pantolonun bir kadın tarafından çalındığını anlayan mağaza sahibi, polise şikayette bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Pantolonun değerinin 50 TL olduğunu belirten Cumali Soran, bu para için insanın kişiliğini ve karakterini değersizleştirmemesi gerektiğini söyledi. Hırsızlığı gerçekleştirenin, ihtiyacı olduğu için pantolonu çalmadığını düşündüğünü söyleyen Soran, "Bize gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi verirdim. Beni bilenler bilir, hayır amaçlı çok verdim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-08-22 12:55:18



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