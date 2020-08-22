Sırt çantasında tabanca, kılıç ve çok sayıda bıçakla yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir motosiklet sürücüsünün sırt çantasında yapılan aramada, 2 tabanca ve 5 adet şarjör ile bu silahlara ait mermiler, çok sayıda bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mehmet Ali Acuz Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeki S.N.'yi şüphe üzerine durdurdu. S.N.'nin sırt çantasında arama yapan ekipler, 2 tabanca, 5 şarjör, 12 uzun bıçak, 2 küçük bıçak, 1 kılıç, 78 adet 9 mm çapında mermi, 197 adet 22 kalibre tabanca mermisi ve 1 adet avcı yeleği ele geçirildi.

Şüpheli S.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-08-22 17:37:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.