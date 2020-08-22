Sırt çantasında tabanca, kılıç ve çok sayıda bıçakla yakalandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir motosiklet sürücüsünün sırt çantasında yapılan aramada, 2 tabanca ve 5 adet şarjör ile bu silahlara ait mermiler, çok sayıda bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mehmet Ali Acuz Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeki S.N.'yi şüphe üzerine durdurdu. S.N.'nin sırt çantasında arama yapan ekipler, 2 tabanca, 5 şarjör, 12 uzun bıçak, 2 küçük bıçak, 1 kılıç, 78 adet 9 mm çapında mermi, 197 adet 22 kalibre tabanca mermisi ve 1 adet avcı yeleği ele geçirildi.
Şüpheli S.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-08-22 17:37:42
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