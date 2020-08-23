Amanoslar'da 3 terörist ölü ele geçirildi Yıldırım-5 Harekatı kararlılıkla sürüyor

Amanos Dağları’nda başlatılan Yıldırım5 operasyonunda yaşanan sıcak temasta 3 terörist ölü olarak geçirildi. Teröristlerin cesetleri Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Ağustos tarihinde Amanos Dağlarında başlatılan Yıldırım5 Harekatında öğle saatlerinde sıcak temas yaşandı. Çok sayıda asker, polis, İHA ve atak helikopterleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristler Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.
Teröristlerin saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.