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Reyhanlı Barajı, göçmen kuşları ağırlıyor

DHA

Reyhanlı Barajı, göçmen kuşları ağırlıyor


Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY´ın Kumlu ilçesi sınırlarında yer alan Reyhanlı Barajı, göçmen kuşların mekanı oldu.
Reyhanlı Barajı ile birlikte, Amik Gölü boyutlarına yakın büyüklükte sulak alan oluştu. Bunun sonucunda ise sulak alan, göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı durumuna geldi. Bölge, ak pelikanlar, balıkçılar, bahriler, kaşıkçılar ve sumrular gibi göçmen kuşların adeta evi oldu. Yapılan keşiflerde 52 kuş türü gözlendi. Bölgede kuş sayısının ilerleyen günlerde ve yıllarda daha da artacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-08-23 10:47:31

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