Hastaneden uyaran eşini koronavirüsten kaybetti, 'Mesajı ciddiye alın' dedi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede sosyal medyadan 'Bana bulaşmaz, demeyin' paylaşımı yaparak, salgına karşı uyarıda bulunduktan 1 gün sonra hayatını kaybeden Mustafa Sütlü'nün (45) eşi Nalan Sütlü (40), mesajın ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Sütlü, "Maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin yoksa sonucu çok kötü olur" dedi.

İskenderun'da yaşayan milli yelken sporcuları Nurettin Mert (13) ile İrem (15) Sütlü'nün bir şirkette çalışan babaları Mustafa Sütlü, 5 gün önce koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve test sonucu Covid-19 teşhisi koyulan Sütlü'nün tedavisine başlandı. Sütlü, tedavisi sırasında hastaneden sosyal paylaşım sitesindeki hesabında mesaj yayımladı. Sütlü, mesajında, "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibarıyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz, demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım" dedi. Mustafa Sütlü, 21 Ağustos günü akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'

Nalan Sütlü, eşinin ilçede çok sevilen, sosyal yönü güçlü bir insan olduğunu söyledi. Mustafa Sütlü'nün hastaneye yattığında bile şakayla karışık insanları koruma mesajı verdiğini hatırlatan Nalan Sütlü, "Ailesine ve arkadaşlarına çok değer veren, hayırsever bir insandı. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Lütfen kurallara uyalım. Bu mesajı ciddiye alın. 'Bana bulaşmaz, demeyin. Maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin yoksa sonucu çok kötü olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-08-23 13:15:35



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