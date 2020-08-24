Kamışlık alandaki yangın korkuttu Yangına müdahale eden kepçe çamura saplandı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan seralara yakın bulanan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 itfaiye, 1 kepçe müdahale etti. Yangına müdahale eden kepçe, arazinin bataklık olmasından kaynaklı yerinden çıkamadı. Kepçe olay yerindeki itfaiye aracıyla çıkarıldı.

Yangın 3 saat sonra daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından seralara yetişmeden kontrol altına alındı.

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