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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor´a isim sponsorluğu

DHA

Hatayspor´a isim sponsorluğu


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-SÜPER Lig'e yükselme sevinci yaşayan Hatayspor'a Aktaşlar Şirket Grubu isim sponsoru oldu.
Sponsorluğa ilişkin İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda protokol imza töreni düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri, Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile isim sponsoru Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş katıldı.
Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan isim sponsoru olan Recep Atakaş´a teşekkür ederek Hatayspor´un artık daha güçlü olduğunun altını çizdi.
Recep Atakaş ise yatırımlarını Hatay´a yaptığını ve kazancının bir bölümünü de yine bu topraklarda özellikle eğitim yatırımlarına ayırdığını kaydetti. Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece Hatayspor'un başarılı olacağına inandığını vurgulayan Atakaş, "Hatayspor'un Süper Lig'de şampiyonluğunu kutlayacağı günler için kenetlenelim, yolumuza bakalım. Bizler Atakaş Şirketler Grubu olarak Hatayspor´a isim sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bize bunu layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu şehirde doğdum, büyüdüm ve bu şehirde yatırım yaptım, yatırım yapmaya da devam edeceğim" dedi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan ise Recep Atakaş'ın her yardım talebinde gereğini yapan hayır sever bir iş insanı olduğunu bildirdi. Vali Doğan, Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasının herkesi çok mutlu ettiğine değinerek, "Bu konuda Hatayspor'un altyapısının da güçlü olması gerekiyor. Yeni stadımız da bitmek üzere. Yeni sezona hazır. Maçları orada oynanacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Törene katılanlar
Hatayspor kulüp başkanı Nihat Tazearslan'ın konuşması
Recep Atakaş'ın konuşması
Lütfü Savaş'ın konuşması 
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması
Protokol imzalanmasıDHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-08-26 13:01:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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