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Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) Süper Lig´in yeni ekiplerinden Hatayspor, 26 yaşındaki Ganalı futbolcu Isaac Sackey´i transfer etti.

Bordo beyazlı kulüp, bonservisi Aytemiz Alanyaspor´da olan ancak geçtiğimiz sezon Yukatel Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Isaac Sackey'i 1 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, güney ekibinin Erzurum'da kamp yaptığı otele gelerek burada düzenlenen törenle kendisini Hatayspor´a bağlayan sözleşmeye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-08-26 19:24:47



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