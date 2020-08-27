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Suriyeli kadınlar atıklardan hediyelik eşya üretiyor Eşlerini savaşta kaybeden kadınlar, atık karton ve plastiklerden ürettikleri hediyelik eşyaları almaları için hayırseverlerin desteğini bekliyor

İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ülkelerindeki iç savaşta eşlerini kaybeden Suriyeli kadınlar, atık karton ve plastiklerden hediyelik eşya yapıyor.

Suriyeli kadınlar atıklardan hediyelik eşya üretiyor Eşlerini savaşta kaybeden kadınlar, atık karton ve plastiklerden ürettikleri hediyelik eşyaları almaları için hayırseverlerin desteğini bekliyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ülkelerindeki iç savaşta eşlerini kaybeden Suriyeli kadınlar, atık karton ve plastiklerden hediyelik eşya yapıyor.
Reyhanlı'da yaşayan Firas el Hüseyin (40) Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce Türkiye'ye sığınmış eşlerini savaşta kaybeden Suriyeli kadınlara atık karton ve plastik ile hediyelik eşya yapmayı öğretti. Evlerinin geçimini sağlamak için
evde yaptıkları çalışma ile sıfır atık projesine de destek olan kadınlar, kendi imkanlarıyla atık kağıt ve plastiklerle hediyelik eşya üretiyorlar.
Firas el Hüseyin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlb kentinden Türkiye'ye göç ettiğini belirterek, "Reyhanlı'da ikamet etmeye başladım. Bu fikri kendim akıl ettim önce kendi evime atık karton ve plastik ile bir kaç hediyelik eşya yaptım baktım çok güzel oluyor ve ilgi çekiyor. Sonra aklıma savaşta eşlerini kaybeden kadınlar geldi. Dışarıya çıkıp çalışmıyorlar. Kira paralarını ödemeye zorlanıyorlar. Onları bir araya toplayıp hediyelik eşya yapmayı öğrettim şimdi ise bu yaptığımız hediyelik eşyayı almak isteyen hayırseverleri bekliyoruz" dedi.
47 yaşındaki Fadya el Kasem ise İdlib'in Serakep bölgesinden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç ettiğini belirterek, "Firas ustayla hem hediyelik eşya üretiyoruz hem de çevreyi korumak adına atıkları böyle güzel şeylere dönüştürüyoruz. Sadece niyetimiz ekmek paramızı çıkartıp çocuklarımızı okutmak inşallah hayırseverler sesimizi duyacaktır" diye konuştu.

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