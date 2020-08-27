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Koronun 30 yıllık üyesi Eryetli: Müdürün sanatçılara attığı mesaj sözün bittiği yer

DHA

Koronun 30 yıllık üyesi Eryetli: Müdürün sanatçılara attığı mesaj sözün bittiği yer


Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)ANKARA Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş'in sanatçılara gönderdiği, "Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek gibi ne varsa bizzat ben bildireceğim" yazılı mesaj, koro üyelerinin tepkilerine neden oldu. Kültür Sanat Sendikası Genel Başkanı ve koronun 30 yıllık üyesi Hülya Eryetli, mesajla ilgili, "Sözün bittiği yer" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş'in önceki gün sanatçıların bulunduğu WhatsApp grubuna attığı mesaj şaşkınlık yarattı. Bilmiş'in gönderdiği mesajda yer alan "Değerli arkadaşlar, bunca yıllık sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa bizzat ben bildireceğim. Çünkü maalesef aramızda konsere nasıl çıkılması gerektiğini çözememiş, öğrenememiş ya da ciddiye almayan arkadaşlarımız var. Konsere kravatsız, pembe, mor ya da olmaması gereken hangi renk var ise o renk ile çıkan sanatçıya bundan sonra çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Bu kadar basit şeyler yüzünden genel müdürden azar işitmeye bir daha mahal vermeyeceğim. Aksini yapan, görevini ciddiye almamış olarak değerlendirilecek ve bundan sonraki sanat kurulumuz ve idaremiz nezdinde puanı, kredisi ona göre olacaktır" ifadeleri, üyelerin tepkisine neden oldu.
ÖZÜR DİLEDİ
Bilmiş, daha sonra mesajı yanlışlıkla sanatçıların bulunduğu genel gruba attığını belirttiği bir özür mesajı göndererek, "Bu mesele sazlarda görevli arkadaşlar ile ilgilidir. Kravat, gömlek vs. giysiler yanında diğer ifade, çok değerli bir arkadaşımı saatler öncesinde kaybetmiş olmanın hüznüyle yanlışlıkla yazılmıştır. Mesele grubumuzun tümüyle ilgili değildir. Meselenin başka bir boyutu veya hedef kitlesi yoktur. Durumun başka yerlere çekilmemesi adına bu açıklama yapılmıştır. Siz kıymetli sanatçılarımızdan maksadını aşan ifadeler için özür diler bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı.
GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun 30 yıllık üyesi ve Kültür-Sanat Sendikası Genel Başkanı Hülya Eryetli, yıllık iznini geçirmek üzere gittiği Hatay'da DHA'ya açıklamalarda bulundu. Eryetli, telefonunun kapalı olması nedeniyle atılan mesajı geç gördüğünü ve telefonunu açmasıyla birçok sanatçı arkadaşının kendisini aradığını kaydetti. Eryetli, "Hem Kültür Sanat Sendikası Genel Başkanı olarak hem de o koroda 30 yıldır bulunan bir sanatçı olarak gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için üzgünüm. Çünkü bizim devletteki sanat kurumlarımız çok değerli, çok önemli görevler icra etmekteler. Bir sanatçı gerçekten çok uzun yıllar emek vererek, çok büyük aşamalardan geçerek yetişiyor. Sanatçılarımızın böyle şekilci şeylere kurban edilmemesi gerekiyor. Bir şeye önem vermek istiyorsanız önce itibar gereklidir. Devlet büyüklerimizin bunu göz önüne alması gerekir, bu gerçekten çok önemli bir husus" dedi.
SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Bilmiş´in sanatçılara gönderdi özür mesajını ise kabul edilemez bulduğunu belirten Eryetli, "Ben bu mesajı aslında bu gruba değil başka bir gruba atmıştım" açıklamasının ise daha da üzüntü verici olduğunu kaydederek şöyle konuştu: 
"O farklı gruptaki arkadaşlarımız da görevini yapan insanlar. Bir müdür hata yapan kişi varsa onu çeker ve ona devlet memurları kanunu çerçevesinde görüşünü bildirir, gerekli uyarıları yapar. Tabii bunların hepsi de gerekli mevzuat çerçevesinde yapılır ve nezaket üslubuyla yapılır. Böyle bir mesaj atması, sanata ve sanatçıya nasıl bakıldığının da bir göstergesi. Gerçekten üzgünüm bu konuda. 'İç çamaşırınıza bile ben karışırım' zihniyeti. Ne söylenebilir ki? 'Sözün bittiği yer' diyorum buna."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un konuyla ilgilendiğini ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını öğrendiklerini ifade eden Eryetli, Bakan Ersoy´un duyarlılık göstermesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-08-27 11:52:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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