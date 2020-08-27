Samandağ'da halk pazarları virüs nedeniyle kapatıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde halk pazarları Covid19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Samandağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Murat Kütük başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı soncunda ilçede kurallara uyulmadığından kaynaklı bulaşma ve teması önlemek amacıyla kurulan bütün halk pazarlarının geçici süreyle kapatılmasına karar verildi.
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