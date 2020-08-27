Alexandros Katranis, Hatayspor’da

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Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi, Saint Etienne'den Alexandros Katranis'i 1 yıllığına kiraladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa ekiplerinden SaintEtienne'den sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yunanistan U21 Milli Takımı forması da giyen Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine İdari Menajerimiz Murat Bereket Katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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