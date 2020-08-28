Anavatanı Meksika, Amanoslar'da yetişiyor Meksika'nın ulusal çiçeği olarak kabul edilen dahlia (yıldız çiçeği) Amanos dağlarında üretilip satılıyor Yıldız çiçeği üreten Mehmet Bozkurt, Türkiye'nin her tarafına canlı çiçek gönderiyor

Anavatanı Meksika olan ve bu ülkenin ulusal çiçeği olarak kabul edilen dahlia (yıldız çiçeği) Amanos dağlarında üretiliyor.

Osmaniye merkeze bağlı Amanos Dağları Küllü köyü, Sırapınar Yaylası'ndaki evlerinin bahçesinde yaklaşık 1 dönüm alanda yıldız çiçeği bitkisi yetiştirmeye başladıklarını belirten Mehmet Bozkurt, “Bölgemizde patates çiçeği olarak bilinen bitkinin farklı renklerde açan çiçeklerini görenlerin dikkatini çektiğini fark ederek bu çiçeğin ülkemizde daha çok tanınması için çalışma başlattık” dedi.

Oğulları Adnan, Osman ve Yunus Bozkurt ile birlikte yıldız çiçeği yetiştiriciliği yaptığını belirten Mehmet Bozkurt, açtıkları sosyal medya hesabında çiçekleri sergileyerek istek ve talep olması halinde Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini söyledi. Bozkurt, “Şubat ayı içinde burada bulunan yayla evimizin bahçesine dikimini yaparak yetiştirdiğimiz yıldız çiçeklerini canlı olarak satıyoruz. Kök soğanlarını sonbahar ayları içerisinde kar altında kalmaması için hasat ediyoruz. Elde ettiğimiz tohum ve köklerini kışın ikamet ettiğimiz Hatay’ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki evimizden ve internet aracılığıyla da satış yapmak suretiyle ekonomik gelir elde ediyoruz” diye konuştu.

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